L'anno scorso, a questo punto della stagione, Okafor aveva 2 gol in più ma 136' in meno

Questa stagione per Noah Okafor è iniziata bene ma sta proseguendo male. Lo svizzero, oltre a non essere in condizione, è anche vittima di una serie di problemi fisici che non gli permetterebbero di essere al meglio. Eppure, nonostante questo, rispetto alla passata stagione l'ex Salisburgo ha fino a questo momento giocato 136 minuti in più (414' 2023/24 vs 550' 2024/25).

Questo a dimostrazione del fatto che Okafor non sta assolutamente rendendo secondo le aspettative, perché se l'anno scorso al 23 di dicembre aveva già segnago 3 reti, una delle quali decisiva per la vittoria finale del Milan sulla Lazio, oggi ne ha messa a referto solo una, ovvero all'esordio lo scorso 17 agosto in campionato contro il Torino.