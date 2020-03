L'annuncio ufficiale dell'UEFA: "Euro 2020 rinviato di 12 mesi"

La notizia era nell'aria ormai da diversi giorni, ma ora è arrivata anche l'ufficialità della UEFA che ha rinviato al prossimo anno l'Europeo in programma questa estate. Ecco il comunicato: "La UEFA ha annunciato oggi il rinvio della sua principale competizione per squadre nazionali, UEFA EURO 2020, che non si svolgerà a giugno e luglio di quest'anno. La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la priorità, e si è inoltre voluto evitare di esercitare pressioni inutili sui servizi pubblici nazionali coinvolti. La mossa aiuterà tutte le competizioni nazionali, attualmente in attesa a causa dell'emergenza COVID-19, da completare".

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



Full statement: 👇