L'anomalia del calendario rossonero: è l'unica squadra italiana a fare due trasferte di fila in 3 giorni

Un calendario folle quello che il Milan sta affrontando in questi giorni. I rossoneri sono tornati a Milano ieri mattina, all'orario di pranzo, dopo aver passato la notte a Dortmund. La squadra di Pioli scenderà in campo a Genova domani sera per l'ottava giornata di campionato proprio contro i rossoblu.



I rossoneri, dunque, affronteranno due trasferte nel giro di tre giorni, diventando così l'unica squadra italiana di sempre a fare due trasferte di fila in 3 giorni (Dortmund in Champions, Genoa in campionato). A Juve, Inter, Napoli, Lazio e Atalanta non è mai successo in Champions League nelle ultime tre stagioni.