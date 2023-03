MilanNews.it

"Ibra record senza gioia", titola così il QS in prima pagina. Non è bastato un su rigore dello svedese, che rientrava dal primo minuto, al Milan per piegare l'Udinese. Serata amara per i rossoneri che alla Dacia Arena sono stati sconfitti 3-1 dall'Udinese. A segno per i bianconeri friulani Pereyra, Beto e Ehizibue.