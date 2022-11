MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Esordio, primo pallone toccato al Mondiale e primo gol con il Portogallo. Tutto in neanche tre minuti di gioco per Rafael Leao, che, come scrive la Gazzetta dello Sport, se è presente in campo, Cristiano Ronaldo gioca meglio. E con lui anche Joao Felix. La rosa, infatti, titola: "Più Leao per Cr7".