L'appuntamento con la storia (recente) del Milan non poteva che essere a Roma. Formazione: un enorme dubbio

C'è un appuntamento con la storia (recente) del Milan che non poteva che capitare nella città più storica di tutte. All'Olimpico di Roma, infatti, i rossoneri cercheranno di ribaltare lo 0-1 dell'andata a San Siro in favore dei giallorossi per centrare la qualificazione alle semifinali di Europa League, competizione che il Club delle 7 Champions League non ha mai vinto - per l'appunto - nella sua storia.

Per cercare di ribaltare il risultato dell'andata, bisognerà che il Milan ribalti anche la prestazione, troppo opaca, soprattutto nelle prove dei singoli, rispetto alle reali potenzialità della rosa milanista: "Sicuramente - ha spiegato Pioli in conferenza - servirà una partita di alto livello, sicuramente servirà una cura dei dettagli superiore a quella di giovedì scorso. Certo che ho fiducia nella squadra". E della squadra il fiore all'occhiello è Rafa Leao, che ha ben chiaro quanto stasera sia davvero un appuntamento con la storia: "Dopo il Sassuolo siamo stati tutti insieme nello spogliatoio, abbiamo parlato: sappiamo l'importanza di questa partita. Ora abbiamo due partite che sono molto importanti per questa stagione".Dieci undicesimi del Milan sono praticamente certi. Davanti al portiere Maignan, giocheranno Calabria a destra Theo Hernandez a sinistra, Gabbia e Tomori centrali. A centrocampo sicuro del posto è Reijnders, così come sono sicure davanti le maglie da titolari di Loftus-Cheek, Leao, Pulisic e Giroud. Chi rimane? Il grande dubbio: Musah o Chukwueze? Nel caso in cui giocasse l'americano, sarebbe il classico 4-2-3-1 rossonero. E se giocasse il nigeriano? Schieramento super offensivo: Loftus-Cheek mediano con la trequarti di attaccanti. Al momento, è favorito Musah.