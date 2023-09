L'assenza di Kalulu costringe la difesa a degli straordinari

vedi letture

"Il Milan dovrà fare a meno di Pierre Kalulu almeno per tre partite" Queste le parole di Stefano Pioli alla Vigilia di Milan-Verona. Un infortunio che mette in difficoltà la difesa rossonera in vista di un delicato tour de force in programma nelle prossime settimane (Mercoledì a Cagliari, sabato a San Siro contro la Lazio e mercoledì 4 ottobre la trasferta di Champions a Dortmund) riempiendo così il calendario del Milan. I ragazzi di mister Pioli hanno saputo giocare a 3 in difesa con Thiaw, Kjaer e un propositivo Tomori, adattando positivamente Alessandro Florenzi come esterno alto di centrocampo, e dando successivamente la gioia dell'esordio al giovane Bartesaghi.

Notizia positiva è quella di Theo e Calabria, che stanno meglio in vista di mercoledì sera, ma per la difesa rossonera si prospettano due settimane cariche di lavoro, impegni ravvicinati e con la costante di saper stringere i denti per gli impegni in campionato e il proseguo del percorso in Europa.