L'assolo di Diego Sia vince il Goal of the Month per il mese di marzo

Una due giorni frizzante per Diego Sia. Il giovane attaccante classe 2006 del Milan Primavera nella giornata di ieri ha rinnovato fino al 30 giugno 2028 con il club rossonero. Un traguardo meritatissimo per qunato ha fatto vedere sia nella scorsa ma soprattutto in questa stagione in cui, in coppia con Camarda, è il miglior marcatore stagionale della squadra allenata da mister Ignazio Abate. E uno dei 13 gol segnati è stato appena eletto come Goal of the Month per il mese di marzo per il club di via Aldo Rossi. Si tratta dell'assolo contro il Real Madrid nei quarti di finale di Youth League, a inizio mese.

Un bel traguardo se si considera che gli avversari erano Rafael Leao, con l'arcobaleno contro lo Slavia Praga e la cavalcata contro la Fiorentina, e anche Samuel Chukwueze con il suo destro al volo contro il Verona.