L'Atalanta demolisce il Verona: 6-1 a Bergamo e Milan scavalcato

Atalanta a valanga nell'anticipo serale del sabato, valido per la nona giornata di campionato di Serie A. I bergamaschi di mister Gasperini hanno demolito l'Hellas Verona per 6-1, archiviando la pratica già nella prima mezz'ora - precisamente dopo 34 minuti - di gioco quando ha segnato cinque gol. Le reti portano le firme di De Roon, doppio Retegui, De Ketelaere e doppio Lookman. Inutile il gol, arrivato nel finale della prima frazione di gioco, di Sarr per gli scaligeri.

Con questo risultato i nerazzurri scavalcano il Milan si portano a due punti di vantaggio sui rossoneri che però hanno una partita in meno in virtù della gara di oggi rinviata a Bologna. Continua il periodo nero dell'Hellas Verona che ha ottenuto la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate ed è fermo a quota 9 punti in graduatoria.