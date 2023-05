L'attaccante del Lecce Colombo in corsa per il premio 'Cesarini'

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Sarà Lorenzo Colombo del Lecce il vincitore dell'Ottava edizione del Premio Cesarini? Tutti gli indizi indicano il talentuoso calciatore, che con un gol realizzato in "zona Cesarini", al centesimo minuto e 50 secondi, ha donato al Lecce la salvezza domenica scorsa. Arriva a Fermo l'ottava edizione del Premio Cesarini, ospitato dal Comune di Fermo e in programma il 5 giugno al teatro dell'Aquila, che offre non solo con la consegna di onorificenze, ma rappresenta un'occasione di incontro e discussione, con la partecipazione di personalità nel mondo del calcio e dello sport.

Tra questi Guido Vaciago direttore di Tuttosport, Massimo Callegari di Mediaset, il d.s.Guido Angelozzi, il dirigente del Milan Daniele Massaro, Massimo Bonini, Evaristo Beccalossi, Sebino Nela e il driver di Varenne Gianpaolo Minnucci affronteranno in tre talk show i temi più scottanti ed interessanti del momento (ANSA).