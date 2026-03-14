L'augurio di Shevckenko per il prossimo Mondiale: Italia e Ucraina qualificate assieme

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Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko che questa mattina ha fatto visita anche alla squadra di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. L'inviato di MilanNews.it ha intervistato, insieme al resto della stampa presente, proprio la leggenda ucraina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

I play off Mondiali con Italia e Ucraina. Vedremo entrambe al Mondiale?

“Speriamo. Ho già detto che faccio il tifo per l’Italia perché per me è importante che l’Italia vada al Mondiale. Senza l’Italia il Mondiale non è lo stesso. Noi invece siamo in guerra da più di 4 anni adesso, in guerra ci siamo dal 2014. Per noi il calcio è il motivo che fa stare bene la gente in questi momenti difficili, speriamo che la squadra faccia questo regalo. Abbiamo partite importanti e dobbiamo prepararci bene”.