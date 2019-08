L'Equipe, quotidiano transalpino oggi in edicola, rilancia sull'ipotesi Donnarumma-PSG. Secondo il giornale francese il club di Parigi ha deciso di acquistare un nuovo portiere titolare e il nome più caldo è quello di Gigio. I contatti ci sono già stati in passato ma ora potrebbero concretizzarsi in queste ultime settimane di mercato.