L'esito della partita del Milan in Champions sancirà il giorno del recupero con il Bologna

vedi letture

In base al risultato della partita di domani sera tra Milan e Feyenoord, valida per il ritorno dei playoff di Champions League, si deciderà anche la data del recupero di campionato in casa del Bologna per i rossoneri. Se il Diavolo vince, la gara si recupererà mercoledì 26 febbraio alle 18.30; in caso di eliminazione del Milan, si gioca giovedì 27 febbraio alle 20.45.

Il comunicato della Lega di Serie A:

"Si comunica che la prosecuzione della gara di Campionato di Serie A Enilive Fiorentina-Inter (14^ giornata), interrotta al minuto 16’ del primo tempo in data 1° dicembre 2024, è fissata per il giorno giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 20.45.

Si comunica altresì che il recupero della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan (9^ giornata), originariamente programmata in data 26 ottobre 2024, è fissato per mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 18.30. In caso di mancata qualificazione della società AC Milan agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, la gara sarà programmata il giorno giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45".