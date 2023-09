L'esordio di Bartesaghi in Serie A con la benedizione di Florenzi: "È forte, entrato in una partita vera e tirata"

In Milan-Hellas Verona di questo pomeriggio ha fatto il suo esordio in Serie A anche Davide Bartesaghi, difensore classe 2005 rossonero. Dopo essere stato portato in panchina più volte in questo avvio di stagione finalmente ha trovato la prima presenza ufficiale con la Prima Squadra. Una mezz'ora ordinata, senza particolari guizzi ma comunque positiva.

Alessandro Florenzi ne ha parlato così a DAZN nel post partita: “È un giocatore forte. Sicuramente sarà stato emozionato, non è entrato come tutti gli esordi che magari ti fanno entrare sul 4 o 5 a 0 ma è entrato in una partita tirata, partita vera. Ha grandi qualità, è stato bravo. Gli faccio i miei complimenti”.