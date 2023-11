L'ex arbitro Chiesa: "lI rosso non dato a Parisi è un errore grave"

Massimo Chiesa, ex arbitro di Serie A, nel corso del suo intervento a Tuttomercatoweb.com durante il TMW News. Questa la domanda: In Milan-Fiorentina, sul rigore concesso ai rossoneri, andava espulso Parisi? “Il rosso non dato a Parisi è un errore grave. C'erano tutte le caratteristiche per prendere il provvedimento dell’espulsione, proprio per la tipologia dell’azione. Rigore e non espulsione è una decisione che non mi trova assolutamente d’accordo”.

Anche perché non esiste più l’espulsione per fallo da ultimo uomo. Quindi sarebbe stato un rosso per chiara occasione da gol.

“Sì, esatto. Non ricordo bene le sigle, ma la chiara occasione da gol c’era, ed è proprio per questo che andava espulso Parisi”.

Mentre dall’altra parte, la Fiorentina ha recriminato per un rigore non fischiato dopo un tiro di Sottil, impattato da Loftus-Cheek prima col corpo e poi con la mano. Pareri?

“Quella è una decisione già più accettabile. Quando il fallo di mano non è diretto, in questo calcio e con queste disposizioni non c’è possibilità di fischiarlo. Nel caso di Loftus-Cheek non c’è uno sbaglio”.