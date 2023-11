L'ex arbitro Rizzoli promuove Open Var: "Dimostrazione che non c'è mai stato nulla da nascondere"

L'ex arbitro Nicola RIzzoli, che ha diretto anche una finale dei Mondiali, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha parlato così dell'esperienza di Open Var, programma televisivo che va in onda su DAZN ogni settimana: "Gli arbitri sbagliano e sbaglieranno. L’unica cosa è che c’è la garanzia che gli arbitri sbagliano, ma in buona fede. Se c’è un errore, è umano. L’arbitraggio di oggi è particolarmente difficile. Open VAR? È la dimostrazione che non c’è stato mai nulla da nascondere.

Questo è il primo messaggio. Poi magari con il tempo si avranno anche altre cose. I primi passi servono anche a valutare se è una cosa positiva o meno positiva. L’impatto credo sia stato positivo“