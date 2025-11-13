L'ex dirigente del Liverpool critica l'acquisto di Balotelli dal Milan
Ian Graham, ex Chief Analyst del Liverpool, è stato intervistato a Sky Sport e ha rivelato alcune delle mosse dei Reds sul mercato degli anni passati, in particolare quella relativa all'arrivo di Mario Balotelli, che poi non lasciò un grande ricordo di sè ad Anfield.
Le parole di Graham su Mario Balotelli e il suo arrivo in Premier League al Liverpool: "Era arrivato a fine mercato estivo del 2014: Mario Balotelli era la quarta scelta sia per noi che per l'allenatore, Brendan Rodgers. Ma quell'anno abbiamo perso tanto tempo su operazioni che non siamo riusciti a chiudere e ci siamo convinti alla fine che Mario potesse fare al caso nostro. Come lago Aspas, ha avuto pochi minuti e tanta sfortuna sotto porta nonostante un potenziale enorme"
Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perthdi Franco Ordine
