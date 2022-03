L'IFAB promuove i 5 cambi a partita: entreranno a far parte del regolamento

MilanNews.it

Come riferito dall'edizione online di Sport, i cinque cambi a partita sono destinati a diventare una realtà consolidata del calcio mondiale. Quella che doveva essere inizialmente una soluzione temporanea dopo la lunga interruzione per la pandemia, entrerà a far parte delle regole di gioco dell'IFAB, l'organismo preposto a introdurre eventuali modifiche al regolamento. Altra novità dovrebbe riguardare il posizionamento del portiere al momento della battuta di un calcio di rigore: se a oggi è necessario avere almeno un piede a contatto con la linea di porta, in futuro dovrebbe essere consentito tenerne anche uno dietro e uno davanti.