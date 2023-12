L'importanza del futsal per Bennacer: le parole dell'ex allenatore

La passione per il calcio di Ismael Bennacer è grande fin da piccolo. Nel documentario prodotto dal Milan, "Roots", si parla delle origini del Bennacer calciatore e vengono sottolineati alcuni particolari della sua infanzia. Tra queste viene accentuata anche un amore per il futsal, il calcio a 5: l'algerino ci giocava spesso dopo gli allenamenti di calcio con la scuola e quelli con la squadra.

A parlarne, nel documentario, è stato il suo ex allenatore Marc Canton: “Ismael l’ho sempre visto come un bambino serio, con una passione per questo sport e talentuoso. Spesso, con i suoi amici, si fermava dopo l’allenamento a giocare, a esercitarsi sulle punizioni e sui tiri al volo: a volte anche alla vigilia delle partite. Io lo lasciavo fare perché sapevo che era la sua passione. A scuola, sul campo con la squadra o con i suoi compagni di futsal, Ismael era sempre lo stesso: serio, diligente e perfezionista. Ha giocato molto a futsal, cosa che probabilmente lo ha fatto migliorare negli spazi stretti e anche tecnicamente”