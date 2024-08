L'infortunio di Morata, le parole di Fonseca: "Ha un piccolo problema, non è grande"

Alla vigilia di Parma-Milan, in programma domani sera al Tardini per la seconda giornata di Serie A 2024\2025, è Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa il tecnico rossonero Paulo Fonseca. Questo un estratto delle sue parole in merito all'infortunio di Alvaro Morata, out fino a dopo la sosta delle nazionali:

La gestione di Morata e l'infortunio?

"Ha un piccolo problema, non è grande. Prima della partita ha sentito qualcosa, abbiamo fatto esami e non c'era niente. Ho avuto il dubbio se farlo giocare dall'inizio o meno, ma non ho voluto rischiare. Ho avuto un po' di precauzione con Morata. Lui voleva giocare, ma col dipartimento medico gli abbiamo fatto vedere che era rischioso giocare 90-60 minuti. Lui ha detto che stava bene e ha giocato 30 minuti. È un problema quando i giocatori arrivano tardi e abbiamo necessità di farli giocare. Penso che comunque abbiamo gestito bene queste situazioni ma c'è stato questo piccolo problema".