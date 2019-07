Con i 90' disputati contro la Nigeria in semifinale, Ismael Bennacer ha raccolto 537 minuti complessivi in Coppa d'Africa. Il centrocampista classe '97, vicinissimo al Milan, ha giocato tutte le partite per intero tranne la terza gara del girone con la Tanzania, dove è uscito nel secondo tempo con i suoi in vantaggio per 3-0.