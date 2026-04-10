L'Inter è vicina a un talento marocchino 17enne tifoso del Milan

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Secondo quanto viene riportato da SportMediaset anche l'Inter si starebbe muovendo sul mercato fin da ora per assicurarsi giocatori di talento e potenziale per il proprio futuro. I nerazzurri infatti stanno concludendo l'operazione con il club belga del Mechelen per l'acquisto a titolo definitivo del terzino marocchino classe 2008 Moncef Zekri, già Campione d'Africa U17 con la sua Nazionale e paragonato in patria a un altro ex nerazzurro come Achraf Hakimi, suo connazionale.

L'Inter lo pagherà circa 4,2 milioni di euro e poi lo lascerà ancora una stagione in prestito in Belgio per permettergli di giocare con costanza in un contesto a lui più consono. La particolarità della trattativa è che il giovanissimo talento nordafricano non ha mai nascosto la sua passione per il Milan, come emerge da una intervista recente rilasciata dal giocatore. Parlando della possibilità di avere minutaggio in un club minore o essere in una big ma con meno possibilità di scendere in campo, Zekri aveva dichiarato: "Anche se il Milan, la mia squadra del cuore, si fosse interessato a me, non avrei firmato con loro".