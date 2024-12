L'Inter non sbaglia: due gol nella ripresa e Como ko

Dopo lo sgambetto alla Roma, il Como paga dazio in casa dei campioni d'Italia. L'Inter supera i lariani con il risultato di 2-0, grazie alle reti di Carlos Augusto e Marcus Thuram, conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri di Simone Inzaghi rispondono alle vittorie di Atalanta e Napoli, tenendo il passo del triplo scudetto.

L'Inter saluta con un successo non banale San Siro, nell'ultima casalinga del 2024, l'anno della seconda stella sul petto: la squadra di Fabregas, che non giocava al Meazza nerazzurro da ventun anni, regge l'impatto e infatti il bis del solito Thuram arriva nel finale. È la solidità, però, a fare la differenza per i giocatori di Simone Inzaghi, che sbloccano la serata a inizio secondo tempo e poi la portano a casa senza rischiare mai.