L'interista Berti: "Stasera si vince derby, scudetto e doppia stella"

Lunga intervista all'edizione odierna di Libero per Nicola Berti. L'ex calciatore dell'Inter si è soffermato naturalmente sul derby di questa sera con i nerazzurri che, in caso di successo, si cucirebbero addosso lo scudetto numero 20. Un traguardo importante che, secondo Berti, non ci sono dubbi che venga raggiunto dagli uomini di Inzaghi proprio in seguito alla stracittadina in programma alle 20.45 a San Siro:

"Stasera vinciamo derby, scudetto e doppia stella. Come faccio ad esserne sicuro? Perché martedì vorrei guidare io il pullman nella sfilata del trio fo per le vie di Milano. Festa dietro l'angolo? L’ho detto e lo ripeto nel caso non abbiate capito bene: stasera ci cuciamo sulla maglia la seconda stella al fischio finale. Avete qualche dubbio? Milan reduce da 5 ko di fila nei derby? Non vorrà farmi parlare del Milan, eh?

Il simbolo? N.B. ovvero Nicola Barella come N.B. stava per Nicola Berti nello scudetto dei record del 1989 quando battemmo il Milan ma, soprattutto, il Napoli di Diego Armando Maradona. Avete capito, Maradona eh? Perché Barella? Perché ha il mio ruolo, la mia mimica, le mie iniziali. E Lautaro dove lo mettiamo? È il capitano perfetto in una squadra perfetta piena zeppa di tanti ottimi giocatori".