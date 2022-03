L'Italia che verrà: Tonali pronto a prendersi il centrocampo azzurro

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport, partendo dall'inutile gara di domani sera dell'Italia contro la Turchia e dalla sempre più probabile permanenza di Roberto Mancini sulla panchina azzurra, ha provato ad abbozzare una squadra del futuro con vista sul Mondiale 2026. Ripartendo da Donnarumma in porta, la difesa sarà sempre a 4 con Bonucci-Bastoni al centro, importanti saranno i rientri di Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Il 4-3-3 del futuro potrebbe prevedere Tonali in mezzo a Barella e Verratti, per un centrocampo più dinamico e con maggiore verticalità rispetto a quello attuale. Il milanista classe 2000 è pronto per prendere in mano la mediana azzurra. Davanti invece il centravanti designato è Scamacca, con Chiesa e uno fra Berardi e Zaniolo ai suoi lati. In ballo c'è però anche un passaggio al 4-2-3-1, che regalerebbe maggior spazio a Locatelli, Raspadori e Pellegrini.