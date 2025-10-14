L'Italia deve battere Israele per essere sicura dei playoff per qualificarsi ai Mondiali

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Vincere per poi pensare ai playoff del prossimo marzo. L'Italia, dopo aver sbrigato la pratica Estonia, ospita, a Udine, Israele in un match chiave in ottica qualificazione Mondiale. Donnarumma e compagni, secondo gli esperti Sisal, vedono i tre punti a bassa quota, 1,18, il pareggio a 7,50 e un'impresa di Israele a 15. I precedenti sono tutti a favore dell'Italia, 7 vittorie e un pareggio, con 25 gol realizzati e 9 subiti, di cui 4 solo nell'ultimo incrocio di poche settimane fa: l'ipotesi che gli azzurri vadano a segno nei due tempi è quindi offerta a 1,60. Non va esclusa neanche la possibilità che Donnarumma chiuda la porta: un clean sheet azzurro è in quota a 1,72.

Le marcature potrebbero arrivare sia da fuori area, a 3,25, che dalla panchina, scenario offerto a 2,50. Con l'assenza di Moise Kean, protagonista all'andata con una doppietta, punto fermo dell'attacco rimane Mateo Retegui. Una doppietta del bomber dell'Al-Qadsiah si gioca a 4,00 mentre si sale a 6,00 per assiste a un match con gol e assist dell'italo-argentino. Riccardo Orsolini, Pio Esposito e Roberto Piccoli sono appaiati, in quota a 1,80, mentre l'ennesimo assist stagionale di Leonardo Spinazzola è offerto a 3,75. (ANSA).