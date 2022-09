L'Italia U15 batte 3-1 la Slovenia. A segno anche il milanista Camarda

Fonte: figc.it

Buona la prima per la nuova Nazionale Under 15, che ad Ajdovščina ha battuto 3-1 i pari età sloveni. Un percorso, quello della squadra affidata al tecnico Massimiliano Favo, che da quest'anno è iniziato già dal mese di settembre con impegni internazionali, il secondo dei quali è in programma giovedì (calcio d'inizio alle 11) allo Stadio Comunale di Gradisca d'Isonzo.

"Il lavoro del supervisore Antonio Rocca e di tutta l'area scouting ci ha permesso di partire già con una buona squadra, che avrà ovviamente la possibilità di essere integrata nel corso dei prossimi raduni territoriali - ha spiegato Favo -. Ma intanto abbiamo fatto conoscere a questi ragazzi le emozioni di una partita internazionale, dell'indossare la maglia azzurra e di ascoltare l'inno di Mameli. Siamo soddisfatti del lavoro della squadra, della prestazione e anche del risultato: abbiamo cercato sempre di fare la partita e, anche dopo il gol subito, abbiamo continuato a esprimere il nostro gioco".

In svantaggio nel finale di primo tempo per il gol di Hocevar, l'Italia ha ribaltato la partita nella ripresa: al 9' il pareggio di Francesco Camarda (Milan), al 32' il vantaggio di Oliver Blini (Empoli), al 43' il tris di Nicolò Ballabio (Monza).