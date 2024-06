L'ufficialità è vicina: ecco quando Paulo Fonseca sarà nuovo allenatore del Milan

Dopo settimane di voci, indiscrezioni, proteste e chiacchiere il Milan è pronto a ufficializzare il prossimo allenatore. L'erede di Pioli designato è il tecnico portoghese Paulo Fonseca che, nella scorsa settimana ha salutato ed è stato salutato dal Lille, club francese che ha allenato nelle ultime due stagioni con risultati buoni. La notizia era nell'aria già da tempo e si attendeva solamente il comunicato ufficiale del club che, secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, è atteso per la giornata di giovedì.

Come viene riportato da diverse settimane, Fonseca firmerà un contratto biennale con opzione sul terzo anno. L'ex allenatore della Roma percepirà uno stipendio da 2.5 milioni più bonus e sarebbe già in contatto da un po' di tempo con la dirigenza rossonera per condividere idee e opinioni specialmente sul calciomercato e i possibili rinforzi estivi per la squadra rossonera. La sua avventura effettiva in rossonero comincerà i primi giorni di luglio quando ci sarà il raduno di inizio stagione a Milanello.