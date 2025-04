La 34esima giornata di Serie A non inizierà più oggi. Tutte le partite domenica: il programma

Si riporta di seguito il programma della 34esima giornata di Serie A:

27/04/2025 Domenica 12.30 Venezia-Milan (DAZN)

27/04/2025 Domenica 12.30 Como-Genoa (DAZN)

27/04/2025 Domenica 15.00 Inter-Roma (DAZN)

27/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Empoli (DAZN)

27/04/2025 Domenica 18.00 Juventus-Monza (DAZN/SKY)

27/04/2025 Domenica 20.45 Lazio-Parma (DAZN/SKY)

27/04/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Lecce (DAZN)

27/04/2025 Domenica 20.45 Napoli-Torino (DAZN)

28/04/2025 Lunedì 18.30 Udinese-Bologna (DAZN)

28/04/2025 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Cagliari (DAZN/SKY)

IL RINVIO DI ATALANTA-LECCE

Atalanta-Lecce, gara in programma inizialmente domani sera (venerdì) come anticipo della 34^ giornata, è stata posticipata ufficialmente dalla Lega a domenica sera, ore 20.45. Questo la nota ufficiale della Lega: "A seguito della tragica scomparsa del sig. Graziano Fiorita, membro dello staff tecnico della società US Lecce, la gara della 34ª giornata del Campionato di Serie A ENILIVE Atalanta-Lecce viene riprogrammata come segue: ATALANTA-LECCE domenica 27 aprile 2025 ore 20.45 DAZN (anziché venerdì 25 aprile 2025 ore 20.45)".

Questo il comunicato con cui il Lecce stamani ha annunciato la tragica morte di Graziano Fiorita: "L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti".