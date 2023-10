La A abbassa l'età media: Milan big che sfrutta di più i giovani. Inter agli antipodi

vedi letture

La Serie A non è ancora un campionato per giovani, ma i segnali di questa nuova stagione sono quantomeno rassicuranti. La Gazzetta dello Sport racconta come nell'attuale A siano arrivati progressi incoraggianti per quanto riguarda l'utilizzo dei giocatori tra i 21 e i 25 anni, con Frosinone e Lecce che aiutano l'abbassamento dell'età media del campionato e dei suoi titolari. In particolare il Frosinone lo scorso week-end ha schierato l'undici più green del campionato, con un'età media di 23.8 anni e con il marcatore più giovane della stagione, Matias Soulè.

Lecce e Frosinone al top d'Europa, Inter in fondo alla classifica

Oltre al Frosinone, sono Milan, Sassuolo e Bologna, con percentuali superiori al 50%, a mandare in campo il maggior numeri di giocatori compresi tra i 22 e i 25 anni. Nelle prime otto giornate, l'età media dei giocatori schierati in Serie A è di poco inferiore ai 27 anni, migliorata rispetto ai dati dello scorso anno, grazie proprio a Lecce e Frosinone, tra le sette squadre con l'età media più bassa dei primi cinque campionati europei. Male, sotto questo aspetto, Lazio, Roma e soprattutto l'Inter, la squadra più vecchia d'Italia con un'età media di oltre 29 anni.

Gli Under 21 sono ancora pochi

Ma se in generale i numeri sui giovani sono migliorati, restano indietro quelli sugli Under 21 utilizzati. Cagliari ed Empoli sono le squadre che attingono maggiormente dagli Under 21, ma in Europa sono solo la decima e tredicesima squadra per percentuale. Incredibili i dati all'estero, dove la prima in questa graduatoria è il Minsk, squadra bielorussa, che addirittura schiera in media l'83% di Under 21 nella sua formazione titolare.