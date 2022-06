La cessione di Bremer per finanziare il mercato del Torino: i nomi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Torino aspetta di capire come si definirà la situazione di Gleison Bremer, con Cairo e Vagnati che partono da una valutazione di 50 milioni e puntano ad incassare più soldi possibili da reinvestire sul mercato. Già, ma con quali priorità?

La lista degli obiettivi

Secondo tuttosport per la difesa spunta il nome di Nelsson, danese per il quale il Galatasaray chiede 10-12 milioni. Poi si tornerà alla carica col Leicester per Praet, mentre la candidatura di Solomon perde consistenza. Parallelamente sale quella di Laurienté, talento del Lorient, e della stellina azzurra Gnonto. Per l'attacco, attenzione sempre a Dovbyk del Dnipro e Joao Pedro del Cagliari, ma tutto è legato all'addio oramai probabile di Belotti.