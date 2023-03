La Champions una distrazione? Montella: "Non credo: con la Fiorentina può essere un grande test"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport in merito al fatto che la partita contro il Tottenham dell'8 marzo possa distrarre questa sera il Milan contro la Fiorentina: "Non credo, quando ci sono 4 giorni tra una partita e l'altra un tecnico ha il tempo per poter preparare bene due gare con gli stessi effettivi. Una partita come quella di Firenze può essere per il Milan è un grande test in vista del Tottenham".