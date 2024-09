La classifica aggiornata: equilibrio in vetta e Milan secondo in attesa del Napoli

Passo avanti della Roma, che in rimonta regola il Venezia col risultato di 2-1 e aggancia l'Empoli, in campo tra pochi minuti contro la Fiorentina, a quota 9 punti. I giallorossi tengono così il passo delle prime in classifica, a meno tre dalla Juventus attuale capolista del campionato in attesa del Napoli. Tre punti d'oro anche per il Como che supera 3-2 lil Verona.

Di seguito la classifica aggiornata

Juventus 12

Milan 11

Inter 11

Torino 11

Napoli 10*

Lazio 10

Udinese 10

Empoli 9*

Roma 9

Como 8

Atalanta 7

Bologna 7

Fiorentina 6*

Hellas Verona 6

Parma 5*

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 3*

Cagliari 2*

* una partita in meno

Il programma della sesta giornata

Milan-Lecce 3-0

Udinese-Inter 2-3

Genoa-Juventus 0-3

Bologna-Atalanta 1-1

Torino-Lazio 2-3

Como-Verona 3-2

Roma-Venezia 2-1

Empoli-Fiorentina in programma alle 18.00

Napoli-Monza in programma alle 20,45

Parma-Cagliari in programma domani alle 20,45