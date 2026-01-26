La classifica di Serie A aggiornata dopo il pari del Milan a Roma

News
di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo il pari del Milan a Roma, in attesa di Verona-Udinese di questa sera che completerà la 22esima giornata di campionato: 

Inter 52
Milan 47
Roma 43
Napoli 43
Juve 42
Como 40
Atalanta 35
Bologna 30
Lazio 29
Udinese 26*
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Verona 14*
Pisa 14

* Una partita in meno