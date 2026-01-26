Verona-Udinese chiude la 22esima giornata di Serie A: programma e risultati

Verona-Udinese chiude la 22esima giornata di Serie A: programma e risultatiMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:00News
di Lorenzo De Angelis

Al Bentegodi di Verona l'Hellas di Zanetti e l'Udinese di Runjaic chiudono la 22esima giornata di Serie A Enilive, che ha visto nella serata di ieri il Milan pareggiare a Roma contro la formazione di Gian Piero Gasperini. Di seguito programma e risultati di questo turno di campionato

Inter-Pisa 6-2
Como-Torino 6-0
Fiorentina-Cagliari 1-2
Lecce-Lazio 0-0
Sassuolo-Cremonese 1-0
Genoa-Bologna 3-2
Atalanta-Parma 4-0
Juventus-Napoli 3-0
Roma-Milan 1-1
Verona-Udinese, ore 20.45