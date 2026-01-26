Verona-Udinese chiude la 22esima giornata di Serie A: programma e risultati
Al Bentegodi di Verona l'Hellas di Zanetti e l'Udinese di Runjaic chiudono la 22esima giornata di Serie A Enilive, che ha visto nella serata di ieri il Milan pareggiare a Roma contro la formazione di Gian Piero Gasperini. Di seguito programma e risultati di questo turno di campionato:
Inter-Pisa 6-2
Como-Torino 6-0
Fiorentina-Cagliari 1-2
Lecce-Lazio 0-0
Sassuolo-Cremonese 1-0
Genoa-Bologna 3-2
Atalanta-Parma 4-0
Juventus-Napoli 3-0
Roma-Milan 1-1
Verona-Udinese, ore 20.45
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
