Ricci a TL: "Dal campo pensavo di portarla a casa. Guardiamo l'obiettivo che ci siamo prefissati, siamo sulla strada giusta"

Nel post partita di Roma-Milan, sfida terminata in parità, Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni del collega di TeleLombardia Michael Cuomo per commentare la prestazione rossonera in terra capitolina. Le sue dichiarazioni.

Il pareggio non è un risultato negativo, ma avete anche pensato di fare bottino pieno?

"Si, per come si era messa. Io dal campo pensavo di portarla a casa perché non notavo nelle loro azioni pericolosità. Poi c'è stata l'episodio del rigore, mentre nel primo tempo noi abbiamo concesso troppo mentre loro sono stati molto più pericolosi".

Questa fiducia ti ha creato nuove caratteristiche e spirito

"Dall'inizio ho sempre cercato di dare il massimo in allenamento, con un atteggiamento positivo e giusto, che porta anche ad alzare il livello degli allenamenti. All'inizio ho trovato un po' meno spazio, adesso il mister mi sta utilizzando come mezzala. Sono una mezzala differente rispetto a Rabiot, che è una mezzala pura, ma sicuramente cerco di dare il mio contributo e devo ancora migliorare su tante cose".

Dove guarda il Milan? Avanti o indietro?

"L'obiettivo che ci siamo prefissati dall'inizio, ovvero riportare il club in Champions. Questo è l'importante, poi quello che verrà...verrà. È una competizione difficile, ci son tante squadre forti, penso che un campionato con tante squadre che lottano là su non me lo ricordo. Comunque sia stiamo facendo bene, stiamo avendo continuità ma bisogna ancora migliorare su certe cose. Stiamo comunque sulla strada giusta".