La Curva si dispone lungo il secondo blu e forma la scritta: "Go Home"

La contestazione della Curva Sud del Milan continua anche all'interno dello stadio San Siro, come era stato annunciato. I tifosi rossoneri, di gruppi organizzati e non, si sono ritrovati oggi pomeriggio a Casa Milan per manifestare contro la proprietà e la società al termine di una stagione disastrosa. Successivamente il corteo si è mosso verso lo stadio e la Curva Sud, che non può esporre striscioni e bandiere, ha optato per una coreografia fatta direttamente con i membri del gruppo organizzato.

I tifosi del secondo blu si sono disposti lungo il settore e hanno creato la scritta: "Go Home", traduzione semplice: "Andate a casa".