MN - Marchetti: "Quando ero a Cagliari e al Milan c'era Allegri e aveva bisogno di un portiere da affiancare ad Abbiati. Ma preferii restare"

Tra i migliori acquisti dell'era Tare nei 15 anni di Lazio non ci sono dubbi che il portiere sia Federico Marchetti (QUI LA NOSTRA TOP 11). Arrivato per poco più di 5 milioni si è confermato in biancoceleste uno dei migliori portieri del campionato. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua proprio su Igli Tare, pronto ad affrontare la sua seconda avventura da direttore sportivo, raccogliendo la sfida Milan.

C'è stata per te l'opportunità di approdare al Milan?

"Quando ero a Cagliari e al Milan c'era Allegri e aveva bisogno di un portiere da affiancare ad Abbiati. Ma con la causa per mobbing in corso non mi ero liberato, sono rimasto a Cagliari fino a giugno, poi la Lazio ha pagato la clausola rescissoria. Questo fu il primo interessamento. L'altro dopo Euro 2016, Diego Lopez era andato via e cercavano un vice Donnarumma. Preferii rimanere alla Lazio".