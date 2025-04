La Curva Sud contro Scaroni: "Da anni percepisce stipendio per scaldare la sedia, si permette di dire ai tifosi quando è più opportuno contestare"

In occasione dell'evento a San Siro del giornale Il Foglio, questa mattina era intervenuto anche il presidente del Milan Paolo Scaroni. Non sono passate inosservate alcune dichiarazioni in merito al tifo organizzato rossonero, con Scaroni che aveva sottolineato quanto la questione curve potesse essere un "problema" Da risolvere.

"E' un problema che abbiamo, Milan e Inter. Forse ce l'hanno anche gli altri clubs in italiana, ma la magistratura si è focalizzata sulle nostre curve. Io devo solo ringraziare la magistratura perché noi vogliamo che i nostri stadi diventino il luogo di divertimento delle famiglie, e l'ultima cosa che vogliamo è avere convivenze criminali nel nostro stadio. Quindi approfittiamo di quest'occasione delle imposizione che vengono dalla Magistratura per fare pulizia. La stiamo facendo ogni giorno, naturalmente monitorando gli accessi. Faremo riconoscimento facciale sugli accessi allo stadio. Faremo tante cose per assicurarci che non entrino allo stadio né i violenti né i criminali naturalmente. E questo poi è il primo passo. Poi quando avremo il nuovo stadio faremo il passo decisivo, perché anche seguendo l'esempio dell'Inghilterra. In Inghilterra gli hooligans sono spariti quando sono stati costruiti i nuovi stadi, e io sono convinto che anche per noi la creazione di un nuovo stadio sarà un passaggio epocale" Le parole del presidente del Milan.

La Curva contro Scaroni

Alle parole del Presidente Scaroni, il lungo ma ben chiaro comunicato social della Curva Sud, che ancora una volta si mostra pronta a esprimere il proprio pensiero (e disappunto) in merito alle questoni organizzative del Milan e non solo:

"All'alba del 2025 abbiamo un presidente che da anni percepisce un cospicuo stipendio per scaldare la sedia, che si permette il lusso di dire ai tifosi quando è più opportuno contestare, che da anni è pagato per chiudere il progetto stadio ma che per sua stessa ammissione, come nel gioco dell'oca, è ancora al punto di partenza, una nullità totale insomma! Oggi, approfittando del periodo storico che vede la tifoseria organizzata suo malgrado nell'occhio del ciclone, ci ritroviamo in balia di una società totalmente priva di Milanismo, che punta a riempire lo stadio di CLIENTI, facendo fuggire i veri TIFOSI con larghi spazi vuoti lasciati ad ogni partita dagli abbonati, nonostante i proclami dei finti sold-out. E mentre i Dirigenti di altre società italiane in procinto di costruire il nuovo stadio puntano ad avere Curve sempre più grandi ed impianti sempre più "caldi", i nostri non solo non hanno mosso un dito per contestare gli assurdi divieti di striscioni e bandiere che da mesi colpiscono la nostra tifoseria, impedendoci di colorare San siro e renderlo una bolgia come accade da quasi 60 anni, ma si sono addirittura impegnati per avere uno stadio sempre più grigio, in balia di turisti a cui del Milan non interessa nulla ma che sono utili a riempire le casse societarie. Rispettate chi vi paga gli stipendi, avanti Milanisti, avanti Curva Sud!".