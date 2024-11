La dedica di Morata dopo il gol: "Siamo con voi, Valencia"

Per Alvaro Morata, quella di ieri sera, era una notte molto speciale, nel bene e nel male, per un milione di motivi. Lato sportivo Alvaro tornava a Madrid dove ha giocato sia per il Real che per l'Atletico e dove non è particolarmente amato, come dimostrato dai fischi che gli sono piovuti addosso. Inoltre quest'estate, pur vincendo l'Europeo da capitano, lo spagnolo ha lasciato il suo paese facendo rumore e in molti non glielo hanno perdonato, specialmente quelli che già lo criticavano duramente.

Soprattutto però dal punto di vista umano il cuore di Morata, come espresso sui social e nelle intervista pre e post gara, era rivolto alla città di Valencia, che in questi giorni sta vivendo un autentico dramma in seguito a una terribile e devastante alluvione che ha colpito la regione e la città. Anche su Instagram il numero 7 rossonero ha voluto dedicare gol e vittoria alla città spagnola: "Siamo con voi, Valencia".