La fase difensiva nel calcio moderno secondo Fonseca: "I gol subiti in generali arrivano più per errori dei singoli che di squadra"

vedi letture

Piccolo momento di tattica e di analisi durante la conferenza stampa di Fonseca alla vigilia di Milan-Napoli, con il tecnico rossonero che dice la sua sul modo "moderno" di difendere. Le sue dichiarazioni:

Voi allenatori non allenate più i giocatori a difendere?

"Possiamo stare qui a parlare due ore di questo. Se pensiamo alla Serie A, non si può dire che gli allenatori non lavorano difensivamente. Se c'è un campionato in cui si lavora di più difensivamente è la Serie A. Qui si lavora tanto sulla difesa. A me piacerebbe lavorare di più, ma qui non c'è tempo visto che giochiamo solo tre giorni. Per me è importante il lavoro individuale, si lavora tanto sul reparto, ma forse manca un po' il lavoro individuale. I gol subiti in generali arrivano più per errori dei singoli che di squadra. Oggi è più difficile attaccare perchè le squadra si difendono meglio. Faccio un esempio, Barcellona-Bayern Monaco: il Bayern in avanti fa pressione uomo su uomo, a centrocampo non lo fa più. Il Barça ha segnato quando difendevano bassi. Io sono convinto che ora si difenda meglio che in passato".