La Federcalcio finlandese regalerà hijab sportivi alle calciatrici: "Promuoviamo l'uguaglianza"

La Federcalcio finlandese ha deciso di donare hijab, il velo islamico che le donne utilizzano per coprire capo e spalle, sportivi a tutte le calciatrici del paese che ne desiderano uno. Si tratta di una delle iniziative per festeggiare i 50 anni di calcio femminile nel paese scandinavo e ha lo scopo di promuovere l’uguaglianza nello sport. A parlare dell’iniziativa è stata Heidi Pihlaja, responsabile dello sviluppo del calcio femminile della Federcalcio finlandese: “Donando l’hijab vogliamo dimostrare la nostra dedizione nel rendere il calcio accessibile a tutti. Sappiamo che c’è ancora molto da fare poiché la Finlandia diventi una società multiculturale e per noi l’uguaglianza significa accettare tutti per come sono, indipendentemente dalle loro credenze religiose, dal colore della loro pelle o dall’identità sessuale. - continua Pihlaja come riporta la BBC - Ci auguriamo che dando il buon esempio altre associazioni sportive possano unirsi a noi per promuovere l’uguaglianza e l’equità nello sport”.