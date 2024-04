La Fenway Sports, holding di cui Red Bird ha una quota, nominò Comolli ds del Liverpool (portando Suarez) subito dopo l'acquisizione

Damien Comolli era stato direttore sportivo del Liverpool (portando subito in Inghilterra dall'Ajax Luis Suarez) dal 3 novembre 2010, scelto dalla Fenway Sports Group esattamente un mese dopo l'acquisto del club inglese datato 6 ottobre 2010.

La Fenway Sports Group, di cui RedBird possiede una quota, può acquisire ora il Tolosa, squadra di cui Comolli è l'attuale presidente.

COSA SCRIVE LA GAZZETTA SU COMOLLI

Dopo Zlatan Ibrahimovic, Gerry Cardinale potrebbe inserire presto nel Milan un nuovo dirigente: si tratta di Damien Comolli, oggi presidente del Tolosa. L'ipotesi di un suo ingresso in società in qualità di amministratore delegato, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, esiste, anche se prima il club francese dovrà essere ceduto da RedBird. Cardinale e Comolli sono in contatto costante per la cessione del Tolosa che potrebbe passare nella man del Fenway Sports Group, vale a dire la holding proprietaria di Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins e Liverpool.