La FIFA aiuta l'evacuazione dei rifugiati dall'Afghanistan, con l'aiuto del Qatar

La FIFA a supporto della fuga dei rifugiati dall’Afghanistan. La confederazione calcistica mondiale, attraverso i suoi canali ufficiali, conferma che “dopo complicate trattative ha, con il supporto del Qatar, evacuato quasi 100 componenti della famiglia del calcio dall’Afghanistan, comprese alcune calciatrici femminili. La FIFA esprime la sua sincera gratitudine al governo del Qatar per il suo supporto nel facilitare le negoziazioni e nell’assicurare un passaggio sicuro a questi individui, considerati in altissimo pericolo, con un volo charter della Qatar Airways da Kabul a Doha. I vertici FIFA hanno lavorato in maniera continua col governo del Qatar, da agosto, per l’evacuazione del gruppo, e continueranno a lavorare sulla evacuazione in sicurezza di altri membri della famiglia del calcio nel futuro”.