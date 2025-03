La formazione del Milan, Gentile: "Questa è veramente rivoluzione: alcuni top hanno deluso"

vedi letture

Il Milan scende in campo al Via del Mare contro il Lecce in occasione del 28° turno del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri arrivano da ben tre sconfitte consecutive in campionato contro Torino, Bologna e Lazio. Nello studio di Sky Sport 24 è intervenuto l'opinionista e telecronista Riccardo Gentile.

Le parole di Gentile sulla formazione di Conceicao: "Questa è veramente rivoluzione ma mini-rivoluzioni si erano già viste: penso alla formazione di Empoli, in cui andò fuori Leao e non solo. Vero che era in procinto di affrontare una partita di coppa. Adesso però non ci sono impegni successivi. Conceicao sceglie di non farlo perché alcuni top di questo Milan hanno deluso, non hanno dato quello che era lecito aspettarsi. Ci può anche stare far partire Leao, Joao Felix".

Le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstović, Morente. A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel, Veiga; Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani; Banda, Burnete, Karlsson, N'Dri, Rebić. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Jiménez; Gimenez. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Leão, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.