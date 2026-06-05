La Francia di Maignan e Rabiot stecca: a Nantes vince la Costa d'Avorio
Ieri sera a Nantes, la Francia ha disputato la prima delle due amichevoli in preparazione al Mondiale. La seconda è in programma lunedì 8 giugno contro l'Irlanda del Nord, prima dell'esordio iridato contro il Senegal previsto per martedì 16. Ieri invece la Francia ha giocato e perso contro la Costa d'Avordio, steccando il primo appuntamento di un'estate che vorrebbe essere lunga. Gli africani di capitan Franck Kessie hanno vinto 1-2 in rimonta: apre le danze il gol di Cherki, ribaltano tutto le reti di Guela Doué e Amad Diallo.
Per la Francia di CT Didier Deschamps in campo anche i due giocatori del Milan: titolari sia Mike Maignan, che ha dovuto raccogliere per due volte il pallone in fondo al sacco, che Adrien Rabiot, partito titolare e poi sostituito al minuto 67 per fare spazio al calciatore della Roma Manu Konè. Un tempo da titolare anche per l'ex rossonero Theo Hernandez. Un inizio di avvicinamento al Mondiale partito non con il piede giusto per una delle squadre che da tutti è indicata come la favorita per la vittoria finale.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan