La Francia di Maignan e Rabiot stecca: a Nantes vince la Costa d'Avorio

vedi letture

Nel primo test match in vista del Mondiale, la Francia di Maignan e Rabiot ha steccato: vittoria 1-2 a Nantes della Costa d'Avorio

Ieri sera a Nantes, la Francia ha disputato la prima delle due amichevoli in preparazione al Mondiale. La seconda è in programma lunedì 8 giugno contro l'Irlanda del Nord, prima dell'esordio iridato contro il Senegal previsto per martedì 16. Ieri invece la Francia ha giocato e perso contro la Costa d'Avordio, steccando il primo appuntamento di un'estate che vorrebbe essere lunga. Gli africani di capitan Franck Kessie hanno vinto 1-2 in rimonta: apre le danze il gol di Cherki, ribaltano tutto le reti di Guela Doué e Amad Diallo.

Per la Francia di CT Didier Deschamps in campo anche i due giocatori del Milan: titolari sia Mike Maignan, che ha dovuto raccogliere per due volte il pallone in fondo al sacco, che Adrien Rabiot, partito titolare e poi sostituito al minuto 67 per fare spazio al calciatore della Roma Manu Konè. Un tempo da titolare anche per l'ex rossonero Theo Hernandez. Un inizio di avvicinamento al Mondiale partito non con il piede giusto per una delle squadre che da tutti è indicata come la favorita per la vittoria finale.