Il Messico ne segna cinque alla Serbia ma Santi Gimenez rimane in panchina
L'ultima prova generale del Messico prima del Mondiale di casa che inizierà tra sei giorni, è stata un grande successo. Nella notte italiana la Nazionale di Javer Aguirre ha ospitato la Serbia, orfana del milanista Strahinja Pavlovic, e ha vinto con il pesante risultato di 5-1. Una vittoria, contro una squadra che non parteciperà al torneo, che ha dato molto entusiasmo in vista della partita inaugurale che si giocherà giovedì 11 a Città del Massico contro il Sudafrica.
Una vittoria netta e pesante a cui non ha partecipato Santiago Gimenez: il giocatore del Milan, infatti, è stato seduto in panchina per tutti i 90 minuti dell'incontro ed è stato spettatore della super prestazione dei suoi compagni. Vantaggio serbo con Stanic dopo 19 minuti, poi solo Messico: in gol Vasquez del Genoa, un autogol di Bukinac, rete di Raul Jimenez, un altro autogol di Avdic e infine la cinquina a opera di Chavez.
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