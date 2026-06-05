Il Messico ne segna cinque alla Serbia ma Santi Gimenez rimane in panchina

vedi letture

Il Messico nella notte italiana ha strapazzato la Serbia per 5-1: panchina di 90 minuti per il giocatore del Milan Santiago Gimenez

L'ultima prova generale del Messico prima del Mondiale di casa che inizierà tra sei giorni, è stata un grande successo. Nella notte italiana la Nazionale di Javer Aguirre ha ospitato la Serbia, orfana del milanista Strahinja Pavlovic, e ha vinto con il pesante risultato di 5-1. Una vittoria, contro una squadra che non parteciperà al torneo, che ha dato molto entusiasmo in vista della partita inaugurale che si giocherà giovedì 11 a Città del Massico contro il Sudafrica.

Una vittoria netta e pesante a cui non ha partecipato Santiago Gimenez: il giocatore del Milan, infatti, è stato seduto in panchina per tutti i 90 minuti dell'incontro ed è stato spettatore della super prestazione dei suoi compagni. Vantaggio serbo con Stanic dopo 19 minuti, poi solo Messico: in gol Vasquez del Genoa, un autogol di Bukinac, rete di Raul Jimenez, un altro autogol di Avdic e infine la cinquina a opera di Chavez.