Calamai immagina Leao alla Roma: "Con Gasp o scoppia l'amore o l'inferno"

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Luca Calamai ha provato a immaginare cosa succederebbe con Rafael Leao alla Roma con Gianpiero Gasperini

Tra le varie cronache, voci e indiscrezioni di calciomercato è uscita fuori negli ultimi giorni anche una suggestione molto particolare che vedrebbe la Roma andare su Rafael Leao del Milan. In particolare era un'ipotesi emersa in seno alla possibilità di uno scambio con Matias Soulè, calciatore che piace al club rossonero. Al momento non c'è nulla di fondato in merito ma intanto il collega Luca Calamai ha provato a immaginare questo scenario nel suo Editoriale di oggi su Tuttomercatoweb.com.

LEAO-ROMA: CON GASP O SCOPPIA L'AMORE O L'INFERNO

Il commento di Luca Calamai: "Due giocatori sono destinati a accendere la prossima settimana di calcio mercato. Il Real Madrid ha liberato Mastantuono ed è pronto a cederlo in prestito per la prossima stagione. Credo che l'opzione giusta per il gioiellino argentino (bravo ma ancora da sgrezzare nel calcio europeo) l'opzione migliore sia la Fiorentina. Dove sarebbe un titolarissimo. Mastantuono chieda a Passarella, Batistuta, Daniel Bertoni se Firenze è la piazza giusta per un argentino. Ma nell'ombra ci sono altri club italiani a cominciare dal Napoli. Ho sorriso invece all'ipotesi Leao-Roma. Ho provato a immaginare il rapporto tra il bizzoso talento portoghese e il Gasp. O scoppia l'amore al primo incontro o questo matrimonio potrebbe diventare un vero inferno".