De Winter, Jashari e Saelemaekers sono arrivati in tournée a Perth

De Winter, Jashari e Saelemaekers sono arrivati in tournée a PerthMilanNews.it
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Oggi alle 18:12News
di Lorenzo De Angelis
Come da programma, anche De Winter, Jashari e Saelemaekers hanno raggiunto il Milan in tournée in Australia

Dopo Goncçalo Ramos. Rafael Leao, Sankhoun Diawara e Luka Modric, come da programma, anche Koni De Winter, Ardon Jashari e Alexis Saelemaekers hanno raggiunto il Milan in tournée a Perth, in Australia. 

Con un post pubblicato sui propri canali social, il club ha immortalato il momento con i tre calciatori sorridenti all'arrivo. Come successo per gli altri compagni rientrati dalle vacanze, anche i tre neo arrivati conosceranno Amorim e staff prima di mettersi poi a disposizione del nuovo tecnico per cominciare la loro preparazione in vista della prossima stagione. 