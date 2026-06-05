Milan, Rangnick resta in prima linea: intanto è volato negli USA con l'Austria

vedi letture

Il nome di Ralf Rangnick intanto resta attuale, intanto il CT è volato con l'Austria negli USA per cominciare la preparazione al Mondiale

L’estate del Milan si annuncia particolarmente intensa, con il club chiamato a prendere decisioni fondamentali dopo una stagione che non ha prodotto i risultati sperati. Le aspettative erano elevate, ma il rendimento della squadra non è stato sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati.

Di fronte a questo scenario, la società è pronta a intervenire per rilanciare il progetto e correggere le criticità emerse nel corso dell’annata. Le valutazioni in corso riguardano diversi aspetti e testimoniano la volontà di costruire una realtà più competitiva e preparata ad affrontare le sfide future.

Il Milan sa di dover ritrovare certezze e continuità, elementi indispensabili per competere ad alti livelli. Per riuscirci sarà necessario pianificare con attenzione ogni scelta, evitando improvvisazioni e puntando su una visione chiara e condivisa.

Le prossime settimane rappresenteranno quindi un momento decisivo per il club. L’obiettivo è creare le condizioni ideali per una ripartenza efficace, capace di riportare entusiasmo tra i tifosi e di consentire alla squadra di tornare a lottare per traguardi importanti sia sul piano nazionale che internazionale.

Il nome di Ralf Rangnick intanto resta attuale, intanto il CT è volato con l'Austria negli USA per cominciare la preparazione al Mondiale. Come ricorda il Corriere dello Sport, Rangnick sarà impegnato almeno fino al 28 giugno.