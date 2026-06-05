Milan, Rangnick resta in prima linea: intanto è volato negli USA con l'Austria
L’estate del Milan si annuncia particolarmente intensa, con il club chiamato a prendere decisioni fondamentali dopo una stagione che non ha prodotto i risultati sperati. Le aspettative erano elevate, ma il rendimento della squadra non è stato sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati.
Di fronte a questo scenario, la società è pronta a intervenire per rilanciare il progetto e correggere le criticità emerse nel corso dell’annata. Le valutazioni in corso riguardano diversi aspetti e testimoniano la volontà di costruire una realtà più competitiva e preparata ad affrontare le sfide future.
Il Milan sa di dover ritrovare certezze e continuità, elementi indispensabili per competere ad alti livelli. Per riuscirci sarà necessario pianificare con attenzione ogni scelta, evitando improvvisazioni e puntando su una visione chiara e condivisa.
Le prossime settimane rappresenteranno quindi un momento decisivo per il club. L’obiettivo è creare le condizioni ideali per una ripartenza efficace, capace di riportare entusiasmo tra i tifosi e di consentire alla squadra di tornare a lottare per traguardi importanti sia sul piano nazionale che internazionale.
Il nome di Ralf Rangnick intanto resta attuale, intanto il CT è volato con l'Austria negli USA per cominciare la preparazione al Mondiale. Come ricorda il Corriere dello Sport, Rangnick sarà impegnato almeno fino al 28 giugno.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan